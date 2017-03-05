Водоснабжение Авдеевки восстановлено, но есть риск остаться без электрики - спецкор

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Донецкая фильтровальная станция восстановлена, сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook. Также он добавил, что вода будет в домах Авдеевки ориентировочно в 8 или 9 вечера.

Подробнее о ситуации на востоке страны рассказал корреспондент "КП в Украине" в регионе Артем Маслаков в эфире радиостанции "Голос Столицы".

"Вода до последнего момента в Авдеевку поставлялась регулярно, и гуманитарными миссиями, и коммунальными службами, тем не менее, там в общем-то и достаточное количество колодцев в частном секторе, Авдеевка город небольшой. Нет проблем с лекарствами, нет проблем с продуктами, то есть условно, если можно говорить о мирной жизни в этом городе, потому что это действительно город, который с первого дня конфликта обстреливается постоянно, жизнь эта продолжается. Но, тем не менее, есть опасения у людей, есть риски, что в результате блокадных действий, в результате ультиматума со стороны ДНР прекратит работу Авдеевский коксохим, и вот этого люди боятся больше всего, если перестанет поступать электричество из Зуевской ГЭС, то, собственно, завод снова станет перед выбором и перед риском остановки", — сообщил спецкор.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.