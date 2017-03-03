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    Фотоленты

    Обстрел Авдеевки: повреждены жилые дома

    Тема:

    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (208)

    (обновлено: )41
    В Авдеевке обстреляли жилой сектор
    В Авдеевке обстреляли жилой сектор
    В Авдеевке обстреляли жилой сектор
    В Авдеевке обстреляли жилой сектор
    В Авдеевке обстреляли жилой сектор
    В Авдеевке обстреляли жилой сектор
    В Авдеевке обстреляли жилой сектор
    В Авдеевке обстреляли жилой сектор
    В Авдеевке обстреляли жилой сектор
    В Авдеевке обстреляли жилой сектор
    @666_mancer
    В Авдеевке обстреляли жилой сектор
    В Авдеевке обстреляли жилой сектор
    ГУ Нацполиции в Донецкой области
    В Авдеевке обстреляли жилой сектор
    В Авдеевке обстреляли жилой сектор
    ГУ Нацполиции в Донецкой области
    В Авдеевке обстреляли жилой сектор
    В Авдеевке обстреляли жилой сектор
    Фото со страницы Вячеслава Аброськина в Facebook
    В Авдеевке обстреляли жилой сектор
    В Авдеевке обстреляли жилой сектор
    Фото со страницы Вячеслава Аброськина в Facebook
    В Авдеевке обстреляли жилой сектор
    В Авдеевке обстреляли жилой сектор
    Фото со страницы Вячеслава Аброськина в Facebook
    В Авдеевке обстреляли жилой сектор
    В Авдеевке обстреляли жилой сектор
    Фото со страницы Вячеслава Аброськина в Facebook
    В Авдеевке обстреляли жилой сектор
    В Авдеевке обстреляли жилой сектор
    Фото со страницы Вячеслава Аброськина в Facebook

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    В Авдеевке обстреляли жилой сектор

    В Авдеевке 2 марта ополченцы обстреляли жилой сектор города, об этом сообщил глава ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

    "Повреждены многоэтажные дома на ул. Гагарина, 15, 1, 8а; Коммунальная, 25; Королева, 1; Менделеева, 4, 5; Молодежная, 16. Также снаряды упали во дворе школы #7 и в районе детского сада "Малятко"", — отмечается в сообщении.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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