Красный Крест заявил о готовности организовать доставку воды в Авдеевку

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Общество Красного Креста Украины намерено организовать перевозку воды в подконтрольную силовикам Авдеевку в Донбассе для бедных и больных, если ситуация с водоснабжением города не улучшится, сообщил в четверг заведующий международным отделом Красного Креста Украины Валерий Серговский в эфире телеканала "112 Украина".

Донецкая фильтровальная станция находится в километре от города Ясиноватая и в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам. В пятницу в компании "Вода Донбасса" заявили об остановке работы станции из-за непрекращающихся обстрелов и повреждения зданий станции. В среду глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что запасы воды в городском резервуаре в Авдеевке заканчиваются, город готовят к автономному обеспечению водой.

"Общество Красного Креста Украины мониторит постоянно ситуацию не только в Авдеевке, но и во всей "серой" зоне… В Авдеевке гуманитарная ситуация сложная, в основном, за счет того, что население испытывает тяжелый психологический стресс. Местная администрация делает все возможное, чтобы наладить подачу воды… Если ситуация не улучшится, Национальный комитет (Красного Креста Украины — Ред.) готов… организовать для самых бедных и больных перевозку воды туда от наших доноров", — сказал Серговский.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.