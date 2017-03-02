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    Политика

    Порошенко обсудил с Габриэлем обострение ситуации в Авдеевке

    Тема:

    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (200)

    (обновлено: )33
    В ходе переговоров с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем президент Украины Петр Порошенко подчеркнул важность сохранения санкций против РФ и их усиление.
    Президент Украины Петр Порошенко обсудил с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем
    Петр Порошенко, twitter

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем обострение ситуации в Авдеевке, а также вновь потребовал усилить санкции в связи с признанием в РФ документов самопровозглашенных ДНР и ЛНР и введением внешнего управления на украинских предприятиях в Донбассе, сообщила в четверг его пресс-служба.

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    Ранее силовики заявили об обстреле Авдеевки. По данным силовиков, зафиксировано попадание в многоэтажный дом.

    "Стороны детально обсудили обострение ситуации в районе Авдеевки… Президент Украины подчеркнул важность сохранения санкций против РФ и их усиление. Глава государства подчеркнул, что спровоцированная боевиками новая эскалация насилия в Донбассе, признание документов так называемых ЛНР и ДНР, присвоение украинских предприятий… требует применения новых санкционных инструментов со стороны ЕС", — говорится в сообщении.

    По информации пресс-службы, Порошенко поблагодарил Габриэля за вклад Германии в принятие недавних решений относительно разблокирования процесса предоставления украинцам безвизового режима с ЕС. Министр иностранных дел Германии заверил в поддержке скорейшего введения безвизового режима, отмечается в сообщении.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов, выданных жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Как заявил глава МИД Сергей Лавров, власти РФ руководствовались исключительно гуманитарными соображениями.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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