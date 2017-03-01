Запасы воды заканчиваются в городском резервуаре в Авдеевке - Жебривский

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Авдеевку в Донецкой области готовят к автономному обеспечению водой, сообщил в среду глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Донецкая фильтровальная станция находится в километре от города Ясиноватая и в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам. В пятницу в компании "Вода Донбасса" заявили об остановке работы станции из-за непрекращающихся обстрелов и повреждения зданий станции.

"Воды в резервуарах Авдеевки осталось максимум на две подачи в сеть. Предыдущие шесть дней воду в город подавали по графику. Готовим город к автономному обеспечению водой", — написал Жебривский на своей странице в Facebook.

Он также сообщил, что в частном секторе Авдеевки дополнительно поставили пять резервуаров емкостью один кубический метр. В школах и других социальных объектах города установлено 34 резервуара для питьевой воды емкостью по одному кубическому метру. Оперативный штаб прорабатывает возможность закупки еще 10 резервуаров для питьевой воды.

Жебривский уточнил, что ГСЧС готова передислоцировать в Авдеевку два водовоза по семь и девять кубических метров для развоза питьевой воды. Авдеевский коксохим предоставляет большую цистерну объемом 17 кубических метров для обеспечения города технической водой.