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    Позиции военных несколько часов обстреливают в районе Авдеевки - штаб АТО

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (788)

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    По данным спикера штаба антитеррористической операции Леонида Матюхина, позиции военных обстреливают из танков, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
    Ситуация в Авдеевке. Архивное фото
    Фото со страницы Вячеслава Аброськина в Facebook

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Позиции военных в районе Авдеевка Донецкой области находятся под обстрелом утром в четверг, сообщил официальный представитель пресс-центра АТО Леонид Матюхин.

    Бойцы КОВД в Авдеевке
    ГУ НП Украины в Донецкой области
    Спецназ полиции в Авдеевке

    "По нашим позициям в районе Авдеевки два часа подряд — танки, 120-миллиметровые минометы, гранатометы и стрелковое (оружие — Ред.)", — написал Матюхин на своей странице в Facebook.

    Напомним, ранее Авдеевка и Авдеевский коксохимический завод были обесточены из-за обстрелов. Авдеевка в конце января — начале февраля оставалась без света почти неделю из-за повреждения линий электропередачи в результате обстрелов. Ремонтные бригады не могли провести ремонт из-за того, что обстрелы не прекращались. Тепло и вода поставлялись в город с перебоями, за счет энергии с Авдеевского коксохима, который был вынужден остановить производство и работать на обогрев города. Позднее энергетики восстановили участок ЛЭП на подконтрольной Киеву территории.

    Смотрите также: Аварийные работы по восстановлению электроснабжения в Авдеевке

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