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    Вся Авдеевка ждет режима тишины, чтобы восстановить водоснабжение - власти

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (789)

    (обновлено: )4
    Председатель Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин рассказали о ситуации с водоснабжением в городе. Подробнее смотрите в видео.
    Военное телевидение Украины в Youtube

    "Пока что все живем надеждой на то, что будет введен режим тишины и тогда смогут ремонтные бригады (выйти на Донецкую фильтровальную станцию — Ред.)", — сказал Малыхин.

    Накануне глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что воды в резервуарах Авдеевки осталось максимум на две подачи в сеть.

    Донецкая фильтровальная станция находится в километре от города Ясиноватая и в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам. В пятницу в компании "Вода Донбасса" заявили об остановке работы станции из-за непрекращающихся обстрелов и повреждения зданий станции.

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