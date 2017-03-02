Вся Авдеевка ждет режима тишины, чтобы восстановить водоснабжение - власти

"Пока что все живем надеждой на то, что будет введен режим тишины и тогда смогут ремонтные бригады (выйти на Донецкую фильтровальную станцию — Ред.)", — сказал Малыхин.

Накануне глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что воды в резервуарах Авдеевки осталось максимум на две подачи в сеть.

Донецкая фильтровальная станция находится в километре от города Ясиноватая и в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам. В пятницу в компании "Вода Донбасса" заявили об остановке работы станции из-за непрекращающихся обстрелов и повреждения зданий станции.