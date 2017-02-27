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    Пентагон проинформировал министров о новом плане борьбы с ИГ

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    Пентагон разработал план по борьбе с ИГ в соответствии с указом президента Дональда Трампа от конца января, в котором на данную работу отводился 30-дневный срок.
    Пентагон
    flickr.com/David B. Gleason

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Глава Пентагона Джеймс Мэттис проинформировал узкий состав Совета национальной безопасности при Белом доме, куда входит ряд министров и руководителей ведомств, о плане борьбы с группировкой "Исламское государство", сообщил журналистам пресс-секретарь президента США Шон Спайсер.

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    "Министр Мэттис сейчас сообщает комитету руководителей о возможных действиях, которые представлены (Пентагоном)", — сказал Спайсер.

    Пентагон разработал план по борьбе с ИГ в соответствии с указом президента Дональда Трампа от конца января, в котором на данную работу отводился 30-дневный срок.

    Ранее сообщалось, что бойцы сирийской армии при поддержке союзных отрядов ополчения выбили боевиков террористической группировки "Исламское государство" со стратегически важной высоты к юго-востоку от Пальмиры.

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