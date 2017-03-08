Пентагон обвинил Россию в размещении наземных крылатых ракет

КИЕВ, 8 мар – РИА Новости Украина. Министерство обороны США обвинило Россию в развертывании ракет наземного базирования, запрещенных договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) от 1987 года.

Выступая в конгрессе, заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов США генерал Пол Сельва заявил, что Россия нарушает "дух и цели" договора РСМД, развертывая запрещенные ракеты.

"Эта система сама по себе представляет риск для большинства наших объектов в Европе, и мы уверены, что Россия намеренно (ее) размещает, чтобы представлять угрозу НАТО и объектам в зоне ответственности НАТО", — сказал Сельва.

Он также высказал сомнение, что Россия "вернется к соблюдению договора РСМД". При этом он добавил, что США надо "искать рычаги давления на Россию, чтобы она вернулась к соблюдению договора РСМД".

Ранее США обвиняли РФ в том, что она разрабатывает запрещенные договором виды ракет. В частности, сообщалось, что создается ракета SSC-8 – наземный аналог крылатой ракеты "Калибр-НК".

Ранее неназванные источники в американской администрации заявили газете New York Times о якобы нарушении Москвой договора о РСМД: в публикации утверждается, что РФ развернула подразделение крылатых ракет наземного базирования класса "земля-земля". Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов заявил РИА Новости, что все подобные заявления носят голословный характер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что "Россия оставалась и остается приверженной своим международным обязательствам, в том числе и в рамках упомянутого договора".

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного в 1987 году.