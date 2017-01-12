Кандидат на пост главы Пентагона назвал РФ главной угрозой безопасности

КИЕВ, 12 янв – РИА Новости Украина. Кандидат на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что считает самой большой угрозой для США Россию.

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"Я бы рассматривал в качестве главной угрозы Россию и любую другую нацию, которая будет запугивать другие нации, соседствующие с ней… Также мы вступаем в эру, где нам придётся бороться террористической угрозой", — сказал он на слушаниях в сенате.

На минувшей неделе избранный президент США Дональд Трамп выдвинул генерала Джеймса Мэттиса на пост министра обороны страны. Трамп назвал 66-летнего Мэттиса "одним из наиболее эффективных генералов в США за многие десятилетия". Последним его местом службы было центральное командование США, которое отвечает за Ближний Восток и Центральную Азию. Этот пост он занимал в 2010–2013 годах.

Отношения НАТО с Россией обострились в марте 2014 года, на фоне присоединения Крыма к России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.