Россия стремится помешать действиям США в мире – глава Пентагона

КИЕВ, 6 янв – РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Россия делает все возможное для того, чтобы "помешать действиям США" во всем мире, заявил глава Пентагона Эштон Картер.

"Я думаю, это становилось все более очевидным под руководством (президента РФ Владимира) Путина", — заявил американский министр обороны в интервью, опубликованном в пятницу в электронной версии газеты The Wall Street Journal.

По его мнению, "это похоже на элемент собственной концепции".

"Один из способов, по которым он определяет успех своей политики, заключается не в достижении реального результата, а в том, чтобы создать определенный уровень дискомфорта для остального мира и показать своему народу это как часть своей политики", — сказал Картер, который покидает Пентагон после 20 января нынешнего года.

"Он отметил, что это "затрудняет наведение мостов" с российскими лидерами", — пишет газета.

Кроме того, по данным издания, Картер добавил, что "Россия ничего не делает для уничтожения террористической группировки "Исламское государство" в Сирии".

Ранее директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан выразил надежду на улучшение отношений между официальными Вашингтоном и Москвой, отмечая важность процесса для стабильности в мире.