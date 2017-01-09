В Пентагоне заявили о "нулевом" вкладе России в борьбу с ИГ

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Вклад России в борьбу США с ИГ "нулевой", присутствие РФ "усиливает гражданскую войну", заявил в воскресенье в интервью телеканалу NBC глава Пентагона Эштон Картер.

"Нет, они не сделали ничего против (ИГ), фактически ноль. Они пришли, говоря, что будут бороться с ИГ и помогать урегулировать гражданскую войну в Сирии, они не сделали ни одно из этого", — сказал Картер, который с приходом новой администрации 20 января покинет пост главы Пентагона.

По его словам, "поведение русских делает прекращение гражданской войны там сложнее…, они усилили сирийскую гражданскую войну".

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.