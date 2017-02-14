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    Пентагон назвал небезопасным пролет самолетов РФ возле эсминца США

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    В Пентагоне заявили, что "несколько инцидентов с большим количеством российских самолетов в Черном море вблизи эсминца Porter 10 февраля были оценены командиром корабля как небезопасные и непрофессиональные".
    Эсминец ВМС США
    flickr.com/Crouchy69

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Пентагон заявил, что обеспокоен пролетом военных самолетов РФ близ эсминца США в Черном море 10 февраля. Об этом сообщила РИА Новости представитель американского ведомства подполковник Мишель Балданса.

    Украинский транспортный самолет, который, по заявлению Святослава Цеголко, обстрелян в Черном море во время тренировочного полета
    facebook.com/svyatoslav.tsegolko
    Появились фото самолета, обстрелянного в Черном море

    "Несколько инцидентов с большим количеством российских самолетов в Черном море вблизи эсминца Porter (номер корабля DDG78) 10 февраля были оценены командиром корабля как небезопасные и непрофессиональные. Эсминец Porter запрашивал все самолеты и не получил ответа. Российские самолеты не включали свои транспондеры. Подобные инциденты нас беспокоят, потому что в результате может произойти несчастный случай или неправильные расчеты (военных — ред.)", — заявила представитель Пентагона.

    По ее словам, эсминец США осуществлял обычное патрулирование в международных водах в Черном море после учений Sea Shield.

    Ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что транспортный самолет Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Ан-26 был обстрелян из стрелкового оружия в морской экономической зоне Украины c "ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек", пострадавших нет.

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