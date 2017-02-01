Полторак: Ан-26 обстреляли с захваченных Россией буровых вышек

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Транспортный самолет Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Ан-26 в среду был обстрелян из стрелкового оружия в морской экономической зоне Украины c "ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек", пострадавших нет, сообщил министр обороны Степан Полторак.

По его словам, воздушное судно подверглось обстрелу в районе Одесского газового месторождения.

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"В Черном море обстрелян транспортный самолет Вооруженных сил Украины. 1 февраля во время осуществления тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в районе Одесского газового месторождения c ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек из стрелкового оружия был обстрелян транспортный самолет Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Ан-26. В результате обстрела самолету было нанесено повреждение. Экипаж самолета при этом не пострадал, Ан-26 продолжил выполнение полетного задания", — написал он на странице в Facebook.

Полторак сообщил, что экипаж обнаружил и зафиксировал работу радиолокационной станции РФ в активном режиме, "которая обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны".

"По возвращении летательного аппарата на аэродром при внешнем осмотре воздушного корабля обнаружено 3 см пулевое отверстие — последствия обстрела самолета из стрелкового оружия", — добавил глава Минобороны.

Ранее об обстреле самолета сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко. По его словам, Полторак доложил об инциденте в Черном море Петру Порошенко.