ЧФ РФ опроверг слова Полторака об обстреле самолета Ан-26

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Штаб российского Черноморского Флота опроверг сообщения украинского руководства об обстреле 1 февраля украинского самолета Ан-26, заявил представитель штаба ЧФ РФ.

"Все заявления украинской стороны о якобы обстреле самолета Ан-26 – абсолютная ложь. Сегодня утром в период 11.30 – 12.00 мск (10.30-11.00 по Киеву) украинский самолет ВСУ Ан-26, бортовой №53, совершил два явных провокационных захода на предельно низкой высоте на российские буровые вышки "Таврида" и "Крым-1" в Черном море", — сказал представитель штаба.

"Во время второго захода украинского Ан-26, для предотвращения возможной авиакатастрофы из-за столкновения с мачтой вышки, сотрудник подразделения охраны буровой платформы подал четыре световых сигнала из "сигнального" пистолета. Каждому, кто хоть раз в руках держал сигнальный пистолет или новогодние фейерверки, без слов понятно, что никакой угрозы самолету не было и не могло быть", — подчеркнули в ЧФ РФ.

Ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что транспортный самолет Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Ан-26 в среду был обстрелян из стрелкового оружия в морской экономической зоне Украины c "ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек", пострадавших нет.