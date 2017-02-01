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    Россия

    ЧФ РФ опроверг слова Полторака об обстреле самолета Ан-26

    (обновлено: )16440
    В российском штабе подчеркнули, что украинский самолет ВСУ Ан-26 "совершил два явных провокационных захода на предельно низкой высоте на российские буровые вышки "Таврида" и "Крым-1" в Черном море".
    Украинский транспортный самолет, который, по заявлению Святослава Цеголко, обстрелян в Черном море во время тренировочного полета
    facebook.com/Степан Полторак

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Штаб российского Черноморского Флота опроверг сообщения украинского руководства об обстреле 1 февраля украинского самолета Ан-26, заявил представитель штаба ЧФ РФ.

    Украинский транспортный самолет, который, по заявлению Святослава Цеголко, обстрелян в Черном море во время тренировочного полета
    facebook.com/svyatoslav.tsegolko
    Появились фото самолета, обстрелянного в Черном море

    "Все заявления украинской стороны о якобы обстреле самолета Ан-26 – абсолютная ложь. Сегодня утром в период 11.30 – 12.00 мск (10.30-11.00 по Киеву) украинский самолет ВСУ Ан-26, бортовой №53, совершил два явных провокационных захода на предельно низкой высоте на российские буровые вышки "Таврида" и "Крым-1" в Черном море", — сказал представитель штаба.

    "Во время второго захода украинского Ан-26, для предотвращения возможной авиакатастрофы из-за столкновения с мачтой вышки, сотрудник подразделения охраны буровой платформы подал четыре световых сигнала из "сигнального" пистолета. Каждому, кто хоть раз в руках держал сигнальный пистолет или новогодние фейерверки, без слов понятно, что никакой угрозы самолету не было и не могло быть", — подчеркнули в ЧФ РФ.

    Ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что транспортный самолет Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Ан-26 в среду был обстрелян из стрелкового оружия в морской экономической зоне Украины c "ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек", пострадавших нет.

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