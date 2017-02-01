Украинский транспортный самолет обстрелян в Черном море - АП

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Министр обороны Украины Степан Полторак доложил украинскому президенту, что в Черном море во время тренировочного полета был обстрелян украинский транспортный самолет, заявил в среду пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"Сегодня во время тренировочного полета в морской экономической зоне Украины был обстрелян украинский транспортный самолет. Об этом президенту доложил министр обороны Степан Полторак… Экипаж не пострадал. Подробности сообщит министерство обороны", — написал Цеголко на странице в Facebook.

По его словам, это произошло в районе Одесского газового месторождения.