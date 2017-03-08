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    В конгрессе США связали налоги Трампа с Россией

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (78)

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    Конгрессмен Адам Шифф считает "вполне возможным", что налоговая декларация Дональда Трампа связана с расследованием "российского вмешательства" в выборы в США.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    twitter.com/realdonaldtrump

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Член комитета палаты представителей по разведке Адам Шифф связал вопрос о налоговой декларации президента Дональда Трампа с Россией, сообщает агентство Рейтер.

    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria
    Слово Трампа. Новые векторы внутренней и внешней политики США

    По словам Шиффа, "вполне возможно", что налоговая декларация Трампа связана с расследованием "российского вмешательства" в выборы в США.

    Шифф также выразил надежду, что комитету удастся разобраться в обвинениях Трампа в адрес экс-президента Барака Обамы в прослушивании телефонов.

    Американские спецслужбы неоднократно через СМИ обвиняли Трампа в том, что тот пользуется поддержкой России на выборах и что он выиграл их благодаря "российскому вмешательству". Трамп категорически опровергал эти обвинения. В Москве также отрицали обвинения во вмешательстве и называли подобные утверждения безосновательными.

    На прошлой неделе Трамп прямо обвинил бывшего президента Барака Обаму в том, что тот прослушивал его телефоны.

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    Сообщалось, что директор ФБР Джеймс Коми, работавший еще при Обаме, не согласен с этими обвинениями и пытается убедить минюст страны, которому подчиняется ФБР, опровергнуть их.

    Трамп еще в ходе предвыборной кампании отказался обнародовать свою налоговую декларацию, за что подвергся критике демократов. Белый дом заявляет, что Трамп может опубликовать сведения о своих доходах и налогах после того, как будет завершена проверка декларации налоговой службой.

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