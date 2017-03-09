Aftenposten: большой парадокс украинской "войны"

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Пять недель тому назад националистические группы и ветераны войны, объединившись, остановили движение поездов с углем из мятежных республик. Пока блокада ограничена только товарняками с углем из провозгласивших независимость республик", — пишет в статье для Aftenposten норвежский журналист Пер Андерс Юхансен.

В минувшие выходные националисты и ветераны предупредили, что остановят движение товарных составов на всех важнейших железнодорожных направлениях между Украиной и Россией: "Мы в течение нескольких месяцев планировали, как установить эффективный контроль над восемью важнейшими пунктами пересечения границы, через которые ведется торговля с Россией". Они называют себя "ветеранами войны за независимость" и "украинскими патриотами", продолжает автор статьи.

Большой парадокс украинской войны

"Организаторы акции используют один из парадоксов конфликта в Украине, который и вправду удивляет. Уголь, поступающий с шахт, расположенных в районах, которые контролируют мятежники, обеспечивает украинским олигархам огромные доходы. Одновременно с этим поставки угля приносят деньги в казну поддерживаемых Россией мятежников и их командиров, налоговые поступления в Украину и обеспечивают работой 75 тысяч украинцев", — пишет Юхансен.

Новые цифры показывают, что, несмотря на длящуюся три года войну, Россия — страна, которая инвестирует в Украину больше всех. В 2016 году Россия инвестировала в страну 14 миллиардов крон, это составляет 38% от иностранных инвестиций, напоминает норвежский журналист.

"Блокада привела к тому, что киевское правительство ввело чрезвычайное положение в энергетическом секторе. С другой стороны, Украина смогла пережить зиму, не покупая российскую нефть и газ, а три года назад это было бы совершенно немыслимо", — говорится в статье.

Мятежные республики все теснее привязываются к России

Донбасские мятежники в последние недели также предприняли несколько исключительно важных шагов: "Мы прекращаем все связи с Украиной, с которой находимся в состоянии войны", — сообщил лидер мятежников Александр Захарченко в субботу.

"Да, мы продавали уголь, чтобы получать деньги и платить зарплаты. Но, поскольку мы научились жить в условиях блокады, мы теперь начинаем нашу собственную блокаду", — заявил пресловутый лидер мятежников, который ранее не скрывал, что его цель — взять Киев, пишет норвежский журналист. Накануне прошлых выходных, когда ополченцы "национализировали" 40 шахт, заводов и компаний, они использовали блокаду в качестве оправдания, напомнил Юхансен.

"В начале февраля Россия предпочла признать документы, удостоверяющие личности мятежников, как паспорта. С 1 марта рубль становится единственной официальной денежной единицей в восточных регионах Украины, контролируемых мятежниками", — говорится в публикации.

Перекрыли мобильную сеть

Помимо этого на прошлой неделе 200 тысяч человек в контролируемых мятежниками регионах лишились мобильной связи, когда вооруженные люди взяли под свой контроль офисы компании Ukrtelecom на востоке Украины, продолжает автор статьи. Сейчас жители вынуждены пользоваться услугами российских операторов мобильной связи, это означает, что звонить родственникам и друзьям в Украине теперь дорого и сложно, пишет норвежский журналист.

"Между тем, ежедневные боевые действия вдоль линии фронта, где в окопах находятся примерно 130 тысяч солдат, продолжаются. Независимые наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ сообщают, что обе стороны нарушают перемирие ежедневно", — говорится в статье.

Опасность раскола в Киеве

"ЕС призвал президента Украины Петра Порошенко положить конец блокаде, в частности, потому, что она ставит под угрозу выполнение всех Минских соглашений. Проблема Порошенко заключается в том, что он рискует получить глубокий раскол в обществе, и что участники акции могут взяться за оружие, если он применит силу против ветеранов, к которым в Украине относятся как к героям", — пишет Юхансен.

"Блокада ведет к разрушению нашего государства", — заявил на прошлой неделе премьер-министр Владимир Гройсман. Он сказал, что Украина теряет многие миллионы крон налоговых поступлений. "Прямо или косвенно, но эта блокада служит интересам России".

Впрочем, сторонники блокады пользуются поддержкой тех нескольких групп, которые составляли важную часть хрупкого политического большинства Порошенко, продолжает норвежский журналист. "Мы гордимся тем, что блокада бьет по бумажникам оккупантов", — заявил Семен Семенченко, один из наиболее известных ветеранов войны в Украине и представитель националистической партии "Самопомощь".

"Правда заключается в том, что никто не знает, кто стоит за участниками акции", — сообщило Radio Free Europe. Там полагают, что угольная война является в том числе и проявлением продолжающегося конфликта между украинскими олигархами, резюмирует автор публикации.