наверх
08.03.201708:08
Курсы валют НБУ
  • EUR28.62- 0.03
  • USD27.02- 0.10
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Ополченцы более 100 раз обстреляли позиции ВСУ, есть раненые - Штаб АТО

    Тема:

    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (259)

    (обновлено: )4602
    По данным военных, обстрелу со стороны ополченцев подверглись более 20 населенных пунктов, огонь велся из артиллерии, минометов, гранатометов, стрелкового оружия, БМП, пулеметов, противотанковых ракетных комплексов и зенитных установок.
    Боец ВСУ в зоне АТО. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Украинские военные в среду утром заявили, что ополченцы за минувшие сутки 108 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе, четверо военных ранены, трое травмированы.

    Герб и флаг Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Реинтегрировать или отдать? Пути разрешения конфликтов в Донбассе и Крыму

    "В общем зафиксировано 108 обстрелов. Четверо наших военных ранены, трое травмированы", — говорится в сообщении на странице пресс-центра спецоперации в Facebook.

    По данным пресс-центра, обстрелу подверглись населенные пункты Северное, Луганское, Авдеевка, Зайцево, Верхнеторецкое, Каменка, Троицкое, Пески, Новоселовка, Тарамчук, Широкино, Красногоровка, Павлополь, Марьинка, Талаковка, Березово, Новотроицкое, Водяное, Гнутово, Крымское, Малиновое, Орехово, Новоалександровка, Новотошковское, Новозвановка и Станица Луганская. Как утверждают военные, огонь велся из артиллерии, минометов, гранатометов, стрелкового оружия, БМП, пулеметов, противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, также применялся снайперский огонь.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

    Читайте также: Блокадное отрезвление

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

    Читайте также:  Политолог: Насирову подыгрывают, а блокада Донбасса разоряет Украину

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Виктор Чевгуз
    Зря болел. Суд арестовал Насирова
    Наталья Севостьянова
    Гаага рассматривает иск Украины к России
    Алчевский металлургический комбинат
    Блокада Донбасса: нет дыма без угля
    Работа за компьютером
    Неугодные СМИ. Власть против медиа