Ополченцы более 100 раз обстреляли позиции ВСУ, есть раненые - Штаб АТО

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Украинские военные в среду утром заявили, что ополченцы за минувшие сутки 108 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе, четверо военных ранены, трое травмированы.

"В общем зафиксировано 108 обстрелов. Четверо наших военных ранены, трое травмированы", — говорится в сообщении на странице пресс-центра спецоперации в Facebook.

По данным пресс-центра, обстрелу подверглись населенные пункты Северное, Луганское, Авдеевка, Зайцево, Верхнеторецкое, Каменка, Троицкое, Пески, Новоселовка, Тарамчук, Широкино, Красногоровка, Павлополь, Марьинка, Талаковка, Березово, Новотроицкое, Водяное, Гнутово, Крымское, Малиновое, Орехово, Новоалександровка, Новотошковское, Новозвановка и Станица Луганская. Как утверждают военные, огонь велся из артиллерии, минометов, гранатометов, стрелкового оружия, БМП, пулеметов, противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, также применялся снайперский огонь.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.