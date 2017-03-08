Разведении сил в Станице Луганская, намеченное на вторник, не состоялось

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Украинские военные заявили, что разведение сил в Станице Луганская в Донбассе, намеченное на вторник, не состоялось по вине ополченцев.

"Седьмого марта в районе Станицы Луганская разведение сторон не началось из-за систематического нарушения российско-оккупационными войсками режима "тишины", — говорится в сообщении пресс-центра спецоперации на странице в Facebook.

По заявлению силовиков, с 1 по 7 марта ополченцы семь раз обстреливали этот район из стрелкового оружия. Информация о зафиксированных нарушениях была своевременно передана Совместному центру по контролю и координации прекращения огня на линии разграничения сторон (СЦКК), добавили в пресс-центре.

Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию на Украине Борис Грызлов заявил во вторник, что договоренность о разведении сил в Станице Луганская в Донбассе сорвана по вине Киева. Он отметил, что "никаких причин для этого, кроме позиции украинской стороны, не было".

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.