Лавров: Киев должен сделать все для прекращения блокады Донбасса

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что блокада Донбасса неприемлема, Украина должна сделать все, чтобы ее (блокаду —Ред.) прекратить.

"Нынешняя блокада Донбасса, которую устраивают представители таких националистических — если не сказать нацистских — батальонов и всяких организаций, неприемлема", — заявил Лавров во время совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем.

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"Призываем украинское руководство применить все свои возможности для того, чтобы эту блокаду прекратить", — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

Во вторник организаторы торговой блокады Донбасса построили на одном из своих опорных пунктов собачью будку для президента Петра Порошенко — на фото видно, что строение состоит из деревянных досок и поддонов, на котором висит портрет Порошенко и надпись "собачья будка Roshen".