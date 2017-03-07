Спецкор: в зоне АТО все стало несколько жестче

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Авдеевка все еще без света. Восстановить энергоснабжение города пока так и не удалось. Об этом сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Там также сообщили, что централизованное водоснабжение в Авдеевке тоже прекращено и создан резерв воды из расчета на четверо суток.

В свою очередь в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявили, что ремонтные бригады проводят визуальное обследование поврежденной линии электропередач у Авдеевки. Пока место повреждения линии не установлено.

Подробнее о ситуации на востоке Украины в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил специальный корреспондент "КП" в Украине" в Донецкой области Артем Маслаков.

Авдеевка все еще без света?

— Да, город по-прежнему без света и без центрального водоснабжения, и если ремонтные бригады все-таки смогут определить место аварии и выехать для ее устранения, в лучшем случае они это сделают сегодня ближе к вечеру. Понимая, что ограничиваемся в размерах светового дня, то есть, шансов на то, что сегодня восстановят электроподачу немного. И это действительно проблема, не первый раз Авдеевка остается без света, а сейчас это наиболее, наверное, сложный эпизод, поскольку есть и другие проблемы, как-то зависимость от Зуевской ТЭС, откуда должно приходить электричество, а из-за блокады могут возникнуть проблемы и в этом направлении. В общем, снова Авдеевка, наверное, самое проблемное место на карте АТО. Хотя если говорить об обстановке сегодняшнего дня, то по сравнению с прошлыми днями, достаточно спокойной можно было бы ее назвать. По крайней мере, массированных обстрелов нет по всей линии соприкосновения. Да, мы знаем, что на мариупольском направлении были слышны минометные разрывы, в районе Горловки были ночью и вчера вечером, опять же, у Авдеевки, но, тем не менее, сегодня достаточно спокойно, и каких-то глобальных, больших боевых действий, провокаций со стороны боевиков нет.

В штабе АТО говорили о том, что боевики обстреливали позиции украинских военных из танков вблизи Авдеевки, Каменки и шахты Бутовка.

— Действительно, была такая информация и танки, скорее всего, применяются… я лично этих танков не видел, но, по словам местных жителей, было что-то очень похожее на стрельбу из танков. Вчера и сегодня ночью, повторюсь, стреляли. И если вспоминать шахту Бутовку, то в субботу в результате артиллерийского обстрела и, скорее всего, танкового обстрела, там был разрушен шахтный комплекс, именно Бутовской шахты, и есть понимание того, что стреляли действительно из тяжелого вооружения.

Какие данные о пострадавших в результате боевых действий и обстрелов?

— На понедельник, 6 марта, данных о пострадавших среди мирных жителей нет. Есть непроверенная информация, что в районе Ясиноватой двое местных жителей подорвались на растяжке, но повторюсь, она официально никем не подтверждается.

Какова ситуация на Светлодарской дуге?

— Дело в том, что на том участке линии соприкосновения тихо последние месяцы не бывает вообще. Мы можем с уверенностью говорить, что там нет напряжения, нет активных боевых действий, нет атак. А вот то, что касается обстрелов, артиллерийских дуэлей, минометных дуэлей, то можно говорить, что там это происходит практически ежедневно сейчас.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что централизованное водоснабжение в Авдеевке тоже прекращено, и создан резерв воды из расчета на четверо суток. Какова ситуация в городе с водой?

— Действительно это так, и мы знаем, что в Авдеевке работают гуманитарные миссии, в том числе Международный Красный Крест, и вода подвозится в необходимом количестве, люди выстраиваются в очереди, это тоже отрицать не приходится. Но, тем не менее, воды хватает ровно на столько, сколько у людей есть с собой емкостей. Может быть еще спасительным моментом является то, что в старой части Авдеевки, в тот частный сектор, который расположен ближе к промзоне, там, где идут активные боевые действия, все-таки там в достаточном количестве колодцы есть. И я последние дни очень много общаюсь с работниками коксохимзавода, так вот это люди, которые привыкли работать в условиях боевых действий, и до сих пор они переносили и с оптимизмом смотрели вперед. Так вот сейчас есть определенное напряжение, есть непонимание того, что происходит, вот эти риски закрытия, остановки завода, градообразующего предприятия Авдеевки, они сильны как никогда, и люди это чувствуют.

Если говорить о зоне проведения АТО, похожая гуманитарная ситуация, как в Авдеевке, существует в других городах, то есть проблемы со светом, водоснабжением?

— Проблемы никуда не делись по сравнению с прошлым годом, и действительно в первую очередь это касается тех небольших городов, которые расположены вдоль линии разграничения, таких как Авдеевка, Марьинка, Ясиноватая, Красногоровка, то есть можно перечислять достаточно долго. Но если говорить о гуманитарной ситуации, то есть проблема и на территориях неподконтрольных Украине, потому что остановка работы гуманитарного штаба "Поможем" ударила по сотням тысяч людей, по инициативе так называемого правительства ДНР. И вот людей там это волнует как никогда сильно, потому что многие выживали, благодаря получаемым гуманитарным наборам. И если смотреть статистику и заявления различных гуманитарных миссий, то по данным ЮНИСЕФ, увеличилось чуть ли не в два раза, чуть ли не до миллиона возросло количество детей, которые остро нуждаются в помощи, и естественно, что если не решать мирным путем те проблемы, которые есть на нашей территории сейчас, их станет больше, и какими-то конвоями не спасти эту ситуацию.

Какова ситуация на пунктах пропуска?

— Здесь можно сказать, что стабильно спокойная, насколько она может быть спокойная, в рамках нормы переход количества людей, то есть по-прежнему в день у нас до 20 тысяч проходит, больших очередей нет. Разные есть рассказы очевидцев об уровне досмотра на разных точках пропуска, но тут, наверное, эти жалобы надо списать на законы военного времени и понимание того, что если как-то усиливается досмотр, а он действительно в последнее время стал жестче, то, наверное, есть необходимость в этом.

Ранее спецкор "КП" в Украине" в Донецкой области Артем Маслаков в эфире "ГС" сообщал, что водоснабжение Авдеевки восстановлено, но есть риск остаться без электричества.