Конгресс не поддержит инициативу о сокращении помощи Украине - экс-посол США

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Существенное сокращение новой администрацией США программ финансирования внешней поддержки, в том числе Украины, может не пройти процедуру утверждения в Конгрессе, считает экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра им. Дину Патрисиу "Атлантического совета" Джон Хербст.

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Ранее американское издание Foreign Policy опубликовало рабочий документ, который подтвердил намерения нынешней администрации существенно сократить помощь развивающимся странам, в том числе Украине на 68,8%. В списке существует большое количество других стран, где финансирование урезано на 100%, то есть до "нуля". Среди них – Белоруссия, Азербайджан, Туркменистан, Черногория, Польша, Бразилия, Куба, ряд африканских стран, некоторые островные государства, страны Латинской Америки.

"Администрация Трампа заняла офис с узким пониманием наших нужд национальной безопасности", — ответил Хербст на вопрос "Укринформа", создает ли сокращение внешней поддержки США риски для Вашингтона потерять свое влияние в других регионах.

Эксперт подчеркнул, что Конгресс США "лучше понимает важность сильного дипломатического корпуса и программ помощи в вопросах (американской – Ред.) безопасности". Это же, по его словам, можно сказать о министре обороны Джеймсе Меттисе и американских военных, добавил Хербст.

В феврале этого года, когда Трамп впервые озвучил инициативу сократить на треть бюджет Госдепартамента США 121 генерал и адмирал подписали открытое письмо с призывом сохранить надлежащее финансирование дипломатии в интересах нацбезопасности.

"Госдепартамент, USAID, Millennium Challenge Corporation, Корпус мира и другие агентства развития являются критически важными для предотвращения конфликтов и сокращения необходимости ставить наших военных в опасные условия", — отмечалось в письме.

При этом были приведены слова Джеймса Меттиса, сказанные им еще на посту главы Центрального командования США: "Если вы не в полной мере финансируете Госдепартамент, я вынужден буду покупать больше боеприпасов".

В этой связи инициатива Трампа сэкономить на программах внешней помощи встретит сопротивление, считает Хербст, и, прежде всего, она не найдет поддержки в американском Конгрессе.

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"По этой причине Конгресс, скорее всего, уменьшит сокращение программ внешней помощи США. Это также должно касаться и Украины", — отметил экс-посол США.

Как отмечалось, часть финансирования была перенесена из статьи помощи в целях развития на программу, которая тесно связана с целью национальной безопасности США.