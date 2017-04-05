США сократят финпомощь Украине

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк на конференции в Atlantic Council заявила, что бюджет США на помощь Украине будет сокращен.

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"Этот бюджет будет меньше, чем предыдущий. Я предполагаю, что бюджет на международную помощь будет также меньше", — сказала она, отвечая на вопрос РИА Новости о выделении помощи Украине.

Экс-посол США в Украине Джон Хербст подтвердил, что "выделение помощи Украине будет сокращено", но добавил, что это связано не с Украиной, а с внутренними делами в США.

Бринк отметила, что согласна с заявлением дипломата.

Ранее Министерство финансов Украины сообщило, что общий объем предоставленной Евросоюзом макрофинансовой помощи Украине составляет 2,8 млрд евро, что является крупнейшей по размеру финансовой помощью, предоставляемой ЕС третьим странам.