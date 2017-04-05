наверх
05.04.201720:13
Курсы валют НБУ
  • EUR28.88+ 0.07
  • USD27.12+ 0.09
Рубрики
Ещё
    В мире

    США сократят финпомощь Украине

    (обновлено: )17310
    Экс-посол США в Украине Джон Хербст сообщил, что "выделение помощи Украине будет сокращено", но добавил, что это связано не с Украиной, а с внутренними делами в США.
    Флаг США
    flickr.com/ Big Bob Burns

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк на конференции в Atlantic Council заявила, что бюджет США на помощь Украине будет сокращен.

    Дмитрий Корнейчук. Архивное фото
    112 Украина/Скриншот
    Корнейчук: МВФ теперь полностью держит Украину за горло

    Читайте также: По сути это – некролог: соцсети о новом меморандуме с МВФ

    "Этот бюджет будет меньше, чем предыдущий. Я предполагаю, что бюджет на международную помощь будет также меньше", — сказала она, отвечая на вопрос РИА Новости о выделении помощи Украине.

    Экс-посол США в Украине Джон Хербст подтвердил, что "выделение помощи Украине будет сокращено", но добавил, что это связано не с Украиной, а с внутренними делами в США.

    Бринк отметила, что согласна с заявлением дипломата.

    Ранее Министерство финансов Украины сообщило, что общий объем предоставленной Евросоюзом макрофинансовой помощи Украине составляет 2,8 млрд евро, что является крупнейшей по размеру финансовой помощью, предоставляемой ЕС третьим странам.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Цветы у посольства России в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге
    Теракт в метро Санкт-Петербурга
    Доллары и гривны
    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Логотип Евровидения
    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции...