наверх
03.03.201723:34
Курсы валют НБУ
  • EUR28.48- 0.15
  • USD27.09- 0.09
Рубрики
Ещё
    Политика

    США будут помогать Украине установить мир - генерал-майор Аллвин

    (обновлено: )11610
    Директор управления стратегии и политики штаба командования Вооруженных сил США в Европе генерал-майор Дэвид Аллвин на встрече с замминистра обороны Украины Иваном Руснаком заявил, что "Соединенные Штаты Америки и Украина являются партнерами".
    Генерал-майор Дэвид Аллвин (в центре)
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. США будут прилагать усилия, чтобы помочь Украине установить мир и безопасность в стране, заявил директор управления стратегии и политики штаба командования Вооруженных сил США в Европе генерал-майор Дэвид Аллвин.

    "Соединенные Штаты Америки и Украина являются партнерами. Мы будем прилагать усилия, чтобы помочь установить мир и безопасность на территории вашей страны", — приводит его слова пресс-служба Минобороны Украины.

    Герб и флаг Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Реинтегрировать или отдать? Пути разрешения конфликтов в Донбассе и Крыму

    По данным ведомства, в пятницу об этом шла речь во время встречи Аллвина и первого заместителя министра обороны Украины Ивана Руснака. Встреча была посвящена обсуждению вопроса предоставления Украине помощи в сфере безопасности.

    Во время встречи Руснак проинформировал членов американской делегации о ситуации на востоке Украины и поблагодарил за поддержку. "Соединенные Штаты Америки являются стратегическим партнером Украины, и мы высоко ценим вашу помощь. Это, в частности касается и военно-технической помощи. Все полученное имущество и техника учтены и используются в соответствии с соответствующими документами", — сказал Руснак.

    По данным Минобороны, стороны обсудили аспекты дальнейшего сотрудничества и наметили приоритетные направления продолжения двухстороннего сотрудничества.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

    Читайте также: Треугольник Донбасс — Украина — РФ до и после 18 февраля

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

    Читайте также — Донецкая фильтровальная станция: ситуация катастрофическая

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Адвокат Иван Либерман. Архивное фото
    Насирову вручили подозрение, у него инфаркт
    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв
    Центр Киева. Архивное фото
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Работа за компьютером
    Неугодные СМИ. Власть против медиа