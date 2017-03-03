США будут помогать Украине установить мир - генерал-майор Аллвин

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. США будут прилагать усилия, чтобы помочь Украине установить мир и безопасность в стране, заявил директор управления стратегии и политики штаба командования Вооруженных сил США в Европе генерал-майор Дэвид Аллвин.

"Соединенные Штаты Америки и Украина являются партнерами. Мы будем прилагать усилия, чтобы помочь установить мир и безопасность на территории вашей страны", — приводит его слова пресс-служба Минобороны Украины.

По данным ведомства, в пятницу об этом шла речь во время встречи Аллвина и первого заместителя министра обороны Украины Ивана Руснака. Встреча была посвящена обсуждению вопроса предоставления Украине помощи в сфере безопасности.

Во время встречи Руснак проинформировал членов американской делегации о ситуации на востоке Украины и поблагодарил за поддержку. "Соединенные Штаты Америки являются стратегическим партнером Украины, и мы высоко ценим вашу помощь. Это, в частности касается и военно-технической помощи. Все полученное имущество и техника учтены и используются в соответствии с соответствующими документами", — сказал Руснак.

По данным Минобороны, стороны обсудили аспекты дальнейшего сотрудничества и наметили приоритетные направления продолжения двухстороннего сотрудничества.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.