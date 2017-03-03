В Киеве расследуют растрату 5 млн грн помощи ФРГ переселенцам из Донбасса

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Управление киевской полиции в Днепровском районе расследует уголовное дело о возможной растрате должностными лицами Минсоцполитики и Украинского фонда социальных инвестиций около 5 миллионов гривен, выделенных Украине правительством Германии на восстановление социальной инфраструктуры в местах расселения переселенцев из Донбасса.

Информация о расследовании содержится в решении Днепровского районного суда Киева, опубликованном в едином реестре судебных решений Украины. Этим решением следствию предоставлено разрешение на проведение обысков в рамках расследования данного дела.

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В судебном определении отмечается, что уголовное дело по растрате средств было заведено еще 1 июня 2016 года. По информации следствия, в рамках сотрудничества между правительствами Украины и Германии в стране реализуется проект под названием "Содействие развитию социальной инфраструктуры", рассчитанный на период с 1 января 2015 года по 30 ноября 2018 года. Целью данного проекта является восстановление жилых домов, объектов социальной инфраструктуры (больниц, школ и дошкольных учреждений), в том числе в Киеве, для уязвимых групп населения, перемещенных из зоны конфликта в Донбассе.

В рамках проекта Германия должна была в течение 2015-2018 годов профинансировать строительные работы в Киеве на общую сумму 70 миллионов гривен, за использование которых отвечает Украинский фонд социальных инвестиций.

"Согласно оперативной информации, собранной сотрудниками Службы безопасности Украины, в мае 2016 Украинский фонд социальных инвестиций отчитался Немецкому банку развития KfW (через который выделялись деньги – Ред.) на общую сумму 12,28 миллиона гривен, а фактически использовал 7,47 миллиона гривен", — говорится в определении суда.

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При этом сообщается, что подрядчики вели ремонтно-строительные работы на объектах без соблюдения минимальных требований к техническим характеристикам стройматериалов и оборудования, которые были утверждены в рамках реализации проектов.