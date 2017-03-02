наверх
02.03.201723:18
Курсы валют НБУ
  • EUR28.63- 0.16
  • USD27.18+ 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    ОБСЕ зафиксировала 2,5 тыс взрывов в Донбассе

    Тема:

    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (203)

    (обновлено: )74
    В отчете ОБСЕ говорится, что в Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, чем в предыдущий отчетный период – более 2 тыс. взрывов.
    Автомобили ОБСЕ
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. За минувшие сутки зафиксировано около 2,5 тыс. взрывов в Донецкой и Луганской областях, сообщила Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ).

    Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19:30 за 1 марта.

    Пост блокады на трассе Курахово-Марьинка
    facebook.com/shtab.blokady
    Разгона не будет: почему власть терпит блокаду Донбасса

    "В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, чем в предыдущий отчетный период – более 2 тыс. взрывов, включая 220 взрывов, которые по оценке были вызваны ракетными системами залпового огня", – заявили в миссии.

    В Луганской области СММ зафиксировала больше нарушений режима прекращения огня, в том числе около 500 взрывов по сравнению со 130, задокументированными в предыдущий отчетный период.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

    Читайте также: Треугольник Донбасс — Украина — РФ до и после 18 февраля

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

    Читайте также — Донецкая фильтровальная станция: ситуация катастрофическая

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Шахта "Степная" во Львовской области
    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв
    Кабинет министров Украины
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Работа за компьютером
    Неугодные СМИ. Власть против медиа
    Флаги Украины и Евросоюза
    Украина - ЕС: безвиз и ассоциация