Минфин: ЕС предоставил Украине рекордный объем помощи

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КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Министерство финансов Украины сообщило, что общий объем предоставленной Евросоюзом макрофинансовой помощи Украине составляет 2,8 млрд евро, что является крупнейшей по размеру финансовой помощью, предоставляемой ЕС третьим странам, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Так, 4 апреля Европейский Союз перечислил Украине второй транш помощи в размере 600 млн евро. Третьей программой макрофинансовой помощи ЕС, которая будет действовать до конца 2017 года, в целом предусмотрено предоставление Украине трех траншей в размере 600 млн евро каждый.

"Реализация третьей программы макрофинансовой помощи ЕС началась в 2015 году. Главной целью программы является стабилизация экономики и поддержка широкомасштабных структурных реформ", – отмечается в сообщении.

Напомним, четвертый транш МВФ в размере 1 миллиард долларов начал поступать в резерв Нацбанка Украины, сообщил в среду министр финансов Украины Александр Данилюк.