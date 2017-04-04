Порошенко: ЕС перечислил Украине €600 млн

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Евросоюз во вторник перечислил Украине 600 миллионов евро в рамках макрофинансовой помощи, сообщил президент страны Петр Порошенко.

"Сегодня ЕС сделал 2-й платеж 600 миллионов евро Украине как часть его макрофинансовой помощи стабилизации и реформирования экономики", — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

Еврокомиссия 16 марта одобрила выделение Украине второго транша финансовой помощи на 600 миллионов евро, который, как ожидалось, поступит в конце марта или начале апреля. Порошенко ранее заявлял, что средства придут в Украину сразу после предоставления очередного транша Международным валютным фондом.

МВФ одобрил в понедельник выделение Украине очередного транша на 1 миллиард долларов в рамках программы финансовой помощи, при этом призвав "продолжать добросовестные усилия по остающейся суверенной задолженности". Фонд призвал Украину не откладывать проведение пенсионной реформы, включая повышение пенсионного возраста.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 4,4 миллиарда долларов.

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