Порошенко поблагодарил Лагард за "веру в успех развития Украины"

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко поблагодарил директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард за веру в успех реформ в стране.

МВФ одобрил в понедельник выделение Украине очередного транша на 1 миллиард долларов в рамках программы финансовой помощи.

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"Впервые в истории отношений Украины с МВФ наше государство получило четвертый транш в рамках одной программы расширенного финансирования МВФ. Мы совместно создали эту историю успеха и, верю, продолжим сотрудничество с целью выведения Украины на устойчивый тренд роста", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Он также поблагодарил Лагард за "веру в успех развития Украины".

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 4,4 миллиарда долларов.