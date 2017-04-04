наверх
04.04.201703:20
Курсы валют НБУ
  • EUR28.81- 0.08
  • USD27.02+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко поблагодарил Лагард за "веру в успех развития Украины"

    Тема:

    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by (350)

    (обновлено: )8
    Президент заявил, что "впервые в истории отношений Украины с МВФ наше государство получило четвертый транш в рамках одной программы расширенного финансирования Фонда".
    Встреча Порошенко и Лагард в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко поблагодарил директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард за веру в успех реформ в стране.

    Валерия Гонтарева
    НБУ / Facebook
    Как 1 апреля. Отставка Гонтаревой, которая опять не состоялась

    МВФ одобрил в понедельник выделение Украине очередного транша на 1 миллиард долларов в рамках программы финансовой помощи.

    Читайте также: Всемирный финансовый заговор против Украины

    "Впервые в истории отношений Украины с МВФ наше государство получило четвертый транш в рамках одной программы расширенного финансирования МВФ. Мы совместно создали эту историю успеха и, верю, продолжим сотрудничество с целью выведения Украины на устойчивый тренд роста", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

    Он также поблагодарил Лагард за "веру в успех развития Украины".

    Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 4,4 миллиарда долларов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дональд Трамп
    Теракт в метро Санкт-Петербурга
    Пульт от телевизора
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Слоган Евровидения-2017
    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции...