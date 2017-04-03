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    Украинские бизнесмены 21 год ждали прозрачности возврата НДС - Порошенко

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    Президент Петр Порошенко назвал очень важным начало работы системы автоматического возмещения НДС, поскольку, по его словам, долгое время вместо прозрачной работы происходили только спекуляции в этой сфере.
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Украинские предприниматели ожидали прозрачности возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) 21 год, заявил президент Петр Порошенко на совещании по случаю начала работы в Украине электронного реестра автоматического возмещения НДС.

    "Я очень счастлив, что вся команда продемонстрировала абсолютно жесткую политическую волю и по администрированию налогов мы нашли достаточное количество аргументов, чтобы ввести эту новую, революционную систему, которая позволяет обеспечить эффективный, прозрачный общественный контроль за всем механизмом возмещения", — приводит слова главы государства его пресс-служба.

    Ольга Богданова
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    Порошенко назвал очень важным начало работы системы автоматического возмещения НДС, поскольку, по его словам, долгое время вместо прозрачной работы происходили только спекуляции в этой сфере.

    "Украина к этому дню шла с 1996 года. 21 год украинские предприниматели, украинские бизнесмены ждали прозрачности возмещения налога на добавленную стоимость. 21 год, к сожалению, система возмещения НДС питала коррупционеров, которые за непрозрачные механизмы возмещения часто получали взятки. 21 год, к сожалению, из воздуха брались средства, извлекались из государственного бюджета. И это несло огромные негативные последствия для экономики", — сказал он.

    Поэтому президент назвал внедрение электронного администрирования возврата НДС одним из важных этапов, который имеет "огромную антикоррупционную составляющую".

    "Запомните сегодняшний день — 3 апреля мы запускаем систему прозрачного общественного контроля за возмещением НДС", — сказал Порошенко.

    Ранее министр финансов Александр Данилюк заявил о попытке срыва запуска реестров возмещения НДС.

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