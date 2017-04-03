Порошенко подписал закон о ратификации соглашения о ЗСТ с Канадой

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КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Украинский президент Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Канадой, сообщила в понедельник его пресс-служба.

Документ вступит в силу в первый день второго месяца после получения последней из сторон уведомления о завершении выполнения необходимых процедур.

"С момента вступления в силу соглашения, Канада откроет для украинских экспортеров 98% своего рынка товаров, являющихся предметом двусторонней торговли. Учитывая разный уровень экономического и социального развития Украины и Канады, стороны будут применять принцип асимметричности тарифных обязательств, что позволит нашей стране адаптировать торговлю с этой страной в условиях свободной торговли", — говорится в сообщении.

Документ содержит ряд норм и обязательств, касающихся нетарифных мер, которые будут способствовать тому, что доступ к рынкам не станет ограничиваться "неоправданными барьерами в торговле".

Кроме увеличения товарооборота между странами, соглашение будет способствовать притоку иностранных инвестиций в Украину, созданию новых рабочих мест, что положительно повлияет на рост ВВП государства, отметили в пресс-службе Порошенко.

Переговоры по созданию ЗСТ между Украиной и Канадой вошли в активную стадию в сентябре 2014 года. Соглашение было заключено странами в июле 2016 года. Проект соглашения о ЗСТ между Украиной и Канадой, в первую очередь, предусматривает углубление экономического и торгового сотрудничества между двумя странами. В частности, это касается торговли промышленными и сельскохозяйственными товарами, защиты интеллектуальной собственности и вопросов государственных закупок.