Порошенко заявил о необходимости приостановить абонплату за газ

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Решение о введении абонплаты за распределение природного газа должно быть приостановлено, заявил президент Петр Порошенко, передает пресс-служба главы государства.

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в марте установила для населения и промышленных потребителей тарифы за распределение природного газа как плату за подсоединенную мощность. С 1 апреля потребители будут ежемесячно оплачивать абонентскую плату за распределение газа в независимости от фактического объема его потребления.

"Без диалога с людьми такие решения не принимаются", — говорится в заявлении президента.

"Действие данного постановления должно быть приостановлено! Обращаюсь к правительству и НКРЭКУ найти согласованное решение, которое бы предусматривало неповышение тарифов и распространение субсидий на все виды платежей для всех, кто в этом нуждается", — отметил Порошенко.

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Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабмин потребует пересмотреть решение НКРЭКУ о введении в действие абонентской платы за газ. В Нацкомиси, в свою очередь, заявили, что категорически против отмены данного платеже.