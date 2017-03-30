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    Порошенко: Украина получит €600 млн от ЕС на следующей неделе

    Тема:

    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by (336)

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    По словам президента Петра Порошенко, по результатам встречи с Жан-Клодом Юнкером и еврокомиссарами стало известно, что с 3 по 7 апреля на счета Украины должен поступить транш в €600 млн макрофинансовой помощи.
    Президент Украины Петр Порошенко с председателем Европарламента Антонио Таяни
    Петр Порошенко, twitter

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко сообщил, что в Украину на следующей неделе поступит финансовая помощь ЕС в размере €600 млн.

    "По результатам встречи с Жан-Клодом Юнкером и еврокомиссарами мне очень приятно сообщить вам новость, что на следующей неделе с 3 по 7 апреля на счета Украины должен наконец-то поступить транш в €600 млн макрофинансовой помощи", — сказал Порошенко.

    Глава государства также написал в Facebook, что в понедельник, 3 апреля, состоится заседание правления Международного валютного фонда (МВФ), на котором будет принято решение о предоставлении Украине транша в $1 млрд, подчеркнув, что это "значительно усилит золотовалютные резервы страны и бюджетную стабильность государства".

    Ранее совет директоров МВФ перенес рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования страны. Новая дата совета директоров не сообщалась.

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    Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина рассчитывает получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.

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