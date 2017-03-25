Отсрочка транша: МВФ "присоединился" к блокаде – Скаршевский

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина Украина. Вопрос о транше для Украины отсутствует в распорядке заседаний совета директоров Международного валютного фонда до конца марта. Об этом свидетельствуют данные сайта МВФ. До конца месяца запланировано провести еще три заседания: 24, 29 и 31 марта, однако они будут посвящены другим странам. Тем не менее в Нацбанке заявляют, что перенос советом директоров МВФ рассмотрения украинского вопроса не окажет существенного влияния на курс гривны.

Почему МВФ отложил рассмотрение важного для Украины вопроса, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил экономист Виктор Скаршевский.

"Власти Украины объявили блокаду Донбасса. А это, по разным оценкам, около 3 млрд долларов валютных поступлений. Общий экспорт составляет примерно 45 млрд долларов. То есть, это значительная часть и она будет влиять на валютный курс однозначно. Плюс эта блокада приведет еще к увеличению импорта, потому что антрацит надо будет закупать уже за валюту, а сейчас у нас закупали за гривну. И вот МВФ посмотрел, что власти Украины добровольно, официально отказываются от таких значительных валютных поступлений, и подумал: давай и я также присоединюсь к этой блокаде и не дам этот миллиард", — заявил эксперт.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

Смотрите также: Балаклея. Полиция усиленно патрулирует опустевший город

В среду, 15 марта, на экстренном заседании СНБО принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.