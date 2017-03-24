Украина и МВФ обсуждают вопрос прекращения блокирования работы "Сбербанка"

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Украина и Международный валютный фонд (МВФ) обсуждают вопрос прекращения блокирования работы "дочки" "Сбербанка" в Украине, сообщает в пятницу информагентство "Украинские новости" со ссылкой на источники в Кабинете министров и Национальном банке.

Накануне Минфин сообщил, что техническая миссия МВФ в четверг начала работу в Украине после того, как совет директоров отложил рассмотрения вопроса о предоставлении транша Украине. Как известно, активисты "Национального корпуса" заложили бетонными блоками вход в здание, где размещен офис "дочки" "Сбербанка" в Киеве. Также они заблокировали мешками с песком въезд во двор и расписали антироссийскими лозунгами здание банка. Трудовой коллектив "Сбербанка" в Украине призвал президента страны Петра Порошенко принять срочные меры для восстановления конституционных прав клиентов и сотрудников, а также полноценной работы банка. Активитсы также блокируют несколько отделений "Сбербанка" в регионах.

"Этот вопрос присутствует в повестке дня", — сообщил один из собеседников агентства.

Еще один проблемный вопрос, связанный с блокадой перемещения товаров через линию разграничения в Донбассе, Украина и МВФ уже практически решили, сообщает агентство.

По информации источников, новый макроэкономический прогноз и негативные риски для экономики вследствие этой блокады МВФ и правительством Украины "уже согласованы".

Конкретные данные пока не разглашаются, однако, по словам собеседника агентства, стороны хоть и констатируют негативный эффект для экономики, но отмечают, что он не будет критичным.

Ранее совет директоров МВФ перенес рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования страны. По данным Минфина Украины, перенос сроков заседания вызван, в том числе, "потребностью в уточнении расчетов по экономическим последствиям" от блокады Донбасса.

Во вторник Нацбанк Украины обнародовал обновленный макроэкономический прогноз, где ухудшил данные по росту экономики страны на 2017 год с 2,8% до 1,9% в связи с блокадой Донбасса, но при этом регулятор не ожидает значительного влияния блокады на инфляцию и курс гривны.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина рассчитывает получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.