Погребинский: выделение транша МВФ Украине – на 90% политический вопрос

"Выделение транша – вопрос на 90% политический. Я читаю комментарии коллег: "Они (МВФ) вынуждены были приостановить рассмотрение этого вопроса, так как меняется экономическая ситуация. Раз кусок экономики отваливается после блокады, нужно посмотреть, как страна будет отдавать и т.д. – разбираться в этом". Я напоминаю ситуацию 2014 года, когда некоторые эксперты говорили, что нам никакой транш не дадут, потому что их не дают стране, которая воюет. Но все равно дали", – сказал политолог во время традиционного пятничного клуба политилогов в редакции РИА Новости Украина.

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Ранее совет директоров МВФ перенес рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования страны. По данным Минфина Украины, перенос сроков заседания вызван, в том числе, "потребностью в уточнении расчетов по экономическим последствиям" от блокады Донбасса.

Во вторник Нацбанк Украины обнародовал обновленный макроэкономический прогноз, где ухудшил данные по росту экономики страны на 2017 год с 2,8% до 1,9% в связи с блокадой Донбасса, но при этом регулятор не ожидает значительного влияния блокады на инфляцию и курс гривны.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина рассчитывает получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.