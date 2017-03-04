США не меняли подход по оказанию военной помощи Украине - посол

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Выделение Украине $150 млн военной помощи, предусмотренное законопроектом палаты представителей конгресса США, является лишь частью из утвержденных ранее 350 млн общей помощи в бюджете Пентагона, сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.

Комитет по ассигнованиям палаты представителей конгресса США накануне предложил сохранить в оборонном бюджете на 2017 финансовый год статью о выделении средств Украине для приобретения оружия, однако за исключением ПЗРК.

"Существует бюджет 2017 года – действующий акт, в котором определено 350 млн долларов помощи (Украине – Ред.) в 2017 бюджетном году. Далее (в законодательном процессе США – Ред.) принимаются акты по имплементации этого решения. То, что рассматривается сейчас – это $150 миллионов, которые будут предоставляться до 1 октября текущего года", — пояснил Чалый, слова которого приводит "Укринформ".

По его словам, остальные средства из предусмотренных $350 млн будут поступать после 1 октября. "То есть, эти 350 млн (в оборонном бюджете США на поддержку Украины – Ред.) остаются. Поэтому это – технический вопрос, здесь нет никаких изменений в подходах", — подчеркнул посол.

В то же время он обратил внимание на то, что помимо помощи со стороны Пентагона, существует еще поддержка Украины по программам Государственного департамента США. Они так же могут расходоваться частями в течение нынешнего и следующего годов. В этой связи представитель Украины подчеркнул важность того, чтобы программы, которые обеспечиваются этими средствами, не замедлялись.

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"Все цифры надо воспринимать через понимание процессов принятия решений в Соединенных Штатах. Что же касается этого случая, беспокойства у нас пока нет", — сказал Чалый.

Сейчас США оказывают военную помощь Киеву, но пока только в виде обмундирования и оборудования. Вопрос предоставления Киеву "летального вооружения" не раз поднимался, но Киев такого оружия так и не получил.