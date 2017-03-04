Полевые учения выпускников Национальной академии сухопутных войск

Во Львовской области проходит заключительный этап полевой выучки выпускников Национальной академии сухопутных войск.

Воспитанники видового военного вуза, которые менее чем за месяц пополнят офицерские ряды ВС Украины, в последний раз в качестве курсантов совершенствуют свои теоретические знания на практике в Международном центре миротворчества и безопасности.

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После завершения обучения юноши продолжат службу в боевых частях и подразделениях ВСУ. Большинство из них после становления на должностях могут отбыть для выполнения задач по назначению в зоне проведения антитеррористической операции.

Ранее сообщалось, что на украинско-американских учениях Sea Breeze-2017 военные отработают проведение многонациональной операции по безопасности в кризисном регионе.