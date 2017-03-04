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    Полевые учения выпускников Национальной академии сухопутных войск

    (обновлено: )1010
    Полевые учения выпускников Национальной академии сухопутных войск
    Полевые учения выпускников Национальной академии сухопутных войск
    Полевые учения выпускников Национальной академии сухопутных войск
    Полевые учения выпускников Национальной академии сухопутных войск
    Полевые учения выпускников Национальной академии сухопутных войск
    Полевые учения выпускников Национальной академии сухопутных войск
    Полевые учения выпускников Национальной академии сухопутных войск
    Полевые учения выпускников Национальной академии сухопутных войск
    Большинство из выпускников после становления на должностях могут отбыть для выполнения задач по назначению в зоне проведения антитеррористической операции
    Facebook Генштаба ВСУ
    Полевые учения выпускников Национальной академии сухопутных войск
    После завершения обучения юноши продолжат службу в боевых частях и подразделениях
    Facebook Генштаба ВСУ
    Полевые учения выпускников Национальной академии сухопутных войск
    Полевые учения выпускников Национальной академии сухопутных войск во Львовской области
    Facebook Генштаба ВСУ
    Полевые учения выпускников Национальной академии сухопутных войск
    Воспитанники военного вуза, которые менее чем за месяц пополнят офицерские ряды ВСУ, в последний раз в качестве курсантов совершенствуют свои теоретические знания на практике в Международном центре миротворчества и безопасности
    Facebook Генштаба ВСУ
    Полевые учения выпускников Национальной академии сухопутных войск
    Полевые учения выпускников Национальной академии сухопутных войск
    Facebook Генштаба ВСУ
    Полевые учения выпускников Национальной академии сухопутных войск
    Завершающий этап полевой выучки выпускников Национальной академии сухопутных войск
    Facebook Генштаба ВСУ
    Полевые учения выпускников Национальной академии сухопутных войск
    Полевые учения выпускников Национальной академии сухопутных войск
    Facebook Генштаба ВСУ

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    Большинство из выпускников после становления на должностях могут отбыть для выполнения задач по назначению в зоне проведения антитеррористической операции

    Во Львовской области проходит заключительный этап полевой выучки выпускников Национальной академии сухопутных войск.

    Воспитанники видового военного вуза, которые менее чем за месяц пополнят офицерские ряды ВС Украины, в последний раз в качестве курсантов совершенствуют свои теоретические знания на практике в Международном центре миротворчества и безопасности.

    Смотрите также: Танковые учения курсантов Военной академии Одессы

    После завершения обучения юноши продолжат службу в боевых частях и подразделениях ВСУ. Большинство из них после становления на должностях могут отбыть для выполнения задач по назначению в зоне проведения антитеррористической операции.

    Ранее сообщалось, что на украинско-американских учениях Sea Breeze-2017 военные отработают проведение многонациональной операции по безопасности в кризисном регионе.

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