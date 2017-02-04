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    Посол Канады: предоставление Украине летального оружия не обсуждается

    (обновлено: )20240
    Посол Канады в Украине Роман Ващук считает, что Канада сохранит близкий контакт с Вооруженными силами Украины, однако речи о предоставлении Украине летального вооружения пока не идет.
    Посол Канады в Украине Роман Ващук
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Речь о предоставлении Украине летального вооружения пока не идет, заявил посол Канады в Украине Роман Ващук, информирует УНИАН

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    Так дипломат прокомментировал возможность расширения помощи Украине в военной сфере со стороны Канады. 

    "О летальном вооружении речь не идет на данный момент. У нас как раз идет процесс принятия политического решения о следующих этапах канадско-украинского военно-технического сотрудничества, и сотрудничества, в частности, в учениях, так что я бы не хотел перед принятием такого решения высказывать какие-то гипотезы. Я бы добавил однако, что мы, я думаю, сохраним близкий контакт с Вооруженными силами Украины", — подчеркнул Ващук.

    "Назначение несколько дней тому назад одной нашей высокопоставленной чиновницы из Министерства обороны в совещательный орган при министре обороны Украины свидетельствует, что мы собираемся остаться одним из ключевых партнеров Украины в сфере обороны", — добавил посол. 

    Напомним, ранее глава комитета по вооруженным силам сената Джон Маккейна обратился в письме к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить летальное оружие Украине.

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