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    Экономика

    Минфин сообщил, что поможет росту ВВП Украины

    (обновлено: )501
    Глава Минфина Украины Александр Данилюк заявил, что правительство рассчитывает повысить ВВП страны за счет приватизации: "Рост экономики в 2-3% - недостаточен".
    Экономика. Архивное фото
    Picture Press/EAST NEWS

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Глава Минфина Украины Александр Данилюк заявил, что экономический рост Украины в 2-3% в год недостаточен.

    По его словам, правительство рассчитывает повысить ВВП за счет приватизации.

    "Рост экономики в 2-3% — недостаточен. От нас ждут гораздо больше. И сделать это можно, в том числе, за счёт приватизации и привлечения иностранного капитала", — сказал он.

    Напомним, в обновленном прогнозе фонда World Economic Outlook говорится, что перспективы роста украинской экономики могли бы быть лучше, если бы не транспортная блокада неподконтрольных Киеву территорий самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

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