Минфин сообщил, что поможет росту ВВП Украины

Picture Press/EAST NEWS

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Глава Минфина Украины Александр Данилюк заявил, что экономический рост Украины в 2-3% в год недостаточен.

По его словам, правительство рассчитывает повысить ВВП за счет приватизации.

"Рост экономики в 2-3% — недостаточен. От нас ждут гораздо больше. И сделать это можно, в том числе, за счёт приватизации и привлечения иностранного капитала", — сказал он.

Напомним, в обновленном прогнозе фонда World Economic Outlook говорится, что перспективы роста украинской экономики могли бы быть лучше, если бы не транспортная блокада неподконтрольных Киеву территорий самопровозглашенных ЛНР и ДНР.