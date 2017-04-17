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    В мире

    США будут давить на КНДР с помощью экономических инструментов

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (316)

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    В Белом доме отметили, что США изучают недавний провалившийся пуск Пхеньяном ракеты, и никаких ответов на дальнейшее развитие программы Северной Кореи исключать нельзя.
    Белый дом. Архивное фото
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 апр – РИА Новости Украина. Соединенные Штаты пока планируют продолжать давление на Северную Корею в контексте ее ядерной программы через экономические и дипломатические инструменты, в частности, через сотрудничество с Китаем, который является крупнейшим экономически партнером Пхеньяна, рассказал в ходе пресс-брифинга для журналистов представитель Белого дома Шон Спайсер.

    КНДР. Архивное фото
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк
    Мировая пресса: неудачный пуск ракеты КНДР, митинги с потасовками в США

    "Конечно – Северная Корея, способная нанести ядерный удар, ни в чьих интересах, но мы будем продолжать работать с Китаем в этом вопросе", — сказал он.

    Он отметил, что сотрудничество с Китаем позитивно и "США призывают его продолжать этот подход". В частности, Спайсер напомнил, что Северная Корея очень нуждается в поставках угля из Китая.

    При этом Спайсер подчеркнул, что американские власти продолжают изучать недавний провалившийся пуск Пхеньяном ракеты, и никаких ответов на дальнейшее развитие программы Северной Кореи исключать нельзя.

    В минувшее воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном запуске ракеты КНДР. По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета KN-15 среднего радиуса действия.

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