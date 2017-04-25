наверх
25.04.201704:52
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94+ 0.34
  • USD26.67- 0.06
Рубрики
Ещё
    В мире

    США существенно сократят помощь Украине в 2018 году - СМИ

    (обновлено: )6810
    По данным СМИ, изначально было запланировано предоставить Украине более 570 миллионов долларов, однако в новом проекте финансирование сокращено до 177 миллионов долларов.
    Флаги США и Украины. Архивное фото
    RIA News Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. План бюджета США на 2018 год предусматривает сокращение помощи Украине примерно на 69%, пишет издание Foreign Policy со ссылкой на текст бюджетного документа.

    Министр финансов Александр Данилюк
    REUTERS Joachim Herrmann
    Чуда не будет: вначале пенсионная реформа, затем транш МВФ

    Как отмечается, изначально было запланировано предоставить Украине более 570 миллионов долларов, однако в новом проекте финансирование сокращено до 177 миллионов долларов.

    Читайте также — В понедельник их мама родила: резня, столкновения, стрельба и другие зверства

    Кроме того, согласно документу, запланировано сокращение помощи и другим "развивающимся странам". Сэкономленные на этом деньги предлагается потратить на проекты в сфере национальной обороны США.

    В документе также содержится план объединить американское Агентство по международному развитию, занимающееся проектами за рубежом, с Госдепартаментом.

    Предложенный администрацией президента США Дональда Трампа в марте бюджет предусматривал сокращение помощи развивающимся странам в общем примерно на треть и увеличение затрат на оборону примерно на 10%. Деньги, в частности, предлагалось потратить на новые военные корабли и истребители.

    При этом, как отмечает Foreign Policy, Трампу вряд ли удастся претворить эти предложения в жизнь из-за нежелания обеих партий в Конгрессе, который должен одобрить бюджет, настолько сокращать финансовую помощь другим странам.

    Напомним, в марте сообщалось, что Конгресс США одобрил предоставление Украине летального вооружения

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Архивное фото
    Выборы президента Франции
    Георгий Тука
    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ
    Актер Кирилл Сафонов
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Языковая зачистка. Табу на русский