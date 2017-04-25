США существенно сократят помощь Украине в 2018 году - СМИ

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. План бюджета США на 2018 год предусматривает сокращение помощи Украине примерно на 69%, пишет издание Foreign Policy со ссылкой на текст бюджетного документа.

Как отмечается, изначально было запланировано предоставить Украине более 570 миллионов долларов, однако в новом проекте финансирование сокращено до 177 миллионов долларов.

Читайте также — В понедельник их мама родила: резня, столкновения, стрельба и другие зверства

Кроме того, согласно документу, запланировано сокращение помощи и другим "развивающимся странам". Сэкономленные на этом деньги предлагается потратить на проекты в сфере национальной обороны США.

В документе также содержится план объединить американское Агентство по международному развитию, занимающееся проектами за рубежом, с Госдепартаментом.

Предложенный администрацией президента США Дональда Трампа в марте бюджет предусматривал сокращение помощи развивающимся странам в общем примерно на треть и увеличение затрат на оборону примерно на 10%. Деньги, в частности, предлагалось потратить на новые военные корабли и истребители.

При этом, как отмечает Foreign Policy, Трампу вряд ли удастся претворить эти предложения в жизнь из-за нежелания обеих партий в Конгрессе, который должен одобрить бюджет, настолько сокращать финансовую помощь другим странам.

Напомним, в марте сообщалось, что Конгресс США одобрил предоставление Украине летального вооружения.