Польша ждет помощи США при подаче жалобы в суд на РФ по смоленской катастрофе

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Глава польской дипломатии Витольд Ващиковский после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил, что Польша надеется на помощь США при подаче жалобы на РФ в международный суд по делу о смоленской катастрофе.

Ващиковский в настоящее время посещает с визитом США. Он неоднократно заявлял, что Польша надеется на помощь США по вопросу расследования смоленской катастрофы, в частности в возвращении обломков самолета Ту-154 президента Леха Качиньского.

"В случае Смоленска нас интересует всякая помощь. Техническая, помощь в следствии, также помощь политическая в виде давления на Россию", — сказал Ващиковский в эфире телеканала TVP.

Он особо отметил, что также польские власти интересует помощь юридическая, "потому что если не будет сотрудничества с российской стороной, мы хотим подать жалобу в международный суд", сказал дипломат.

Ващиковский подчеркнул, что Тиллерсон в курсе основных вопросов, которые Польша ставит перед Россией в деле смоленской катастрофы, при этом Варшава надеется, что глава госдепа "взглянет свежим взглядом на эту ситуацию и сможет нам помочь".

Самолет польского Леха Качиньского президента разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившиеся на борту, в том числе президент Польши с супругой. Согласно отчету МАК о результатах техрасследования, непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума высоты президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии, которая уже возложила вину на российских авиадиспетчеров, а также заявила о том, что на борту произошел взрыв.