Страна-оборванец. Украинцы бьют рекорды неплатежей за коммуналку

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Миллиардные долги

Оплата коммуналки, в частности отопления, стала неподъемной для большинства украинцев. Об этом свидетельствуют миллиардные долги, которые растут с каждым месяцем. Тем временем, всё больше украинцев, даже не самых бедных, и вовсе отказываются платить по счетам.

Не стала исключением и столица. В Киеве в типичной многоэтажке коммунальные счета не закрыты у каждой пятой квартиры.

По результатам опроса "Сегодня", 46% накапливают долги за коммуналку, еще 44% вынуждены экономить для того, чтобы справится с коммунальными платежами.

По данным Госстата, за февраль сумма задолженности возросла на полмиллиарда и в конце месяца превысили 26 миллиардов гривен. При этом даже в отдельных районах Киева на каждого жильца приходилось по несколько тысяч долга.

По состоянию на 30 марта, больше всего задолжали жители Днепропетровской области – 4,3 млрд грн, Харьковской – 3,6 млрд грн и Киева – 3,7 млрд грн, Донецкой области — 2 млрд, Запорожской — 1,5 млрд, Львовской — 1,1 млрд, сообщает "Слово и Дело".

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При этом в Ивано-Франковской области зафиксирована переплата в размере 40 млн грн. Относительно небольшой долг – всего 3 млн грн – имеет Ровенская область, а Винницкая область — 12 млн.

Столица в долгах

Накопила миллиардные долги и столица. По данным "Киевэнерго", долг Киева за отопление и горячую воду составил уже почти 5 млрд грн. Наибольшая задолженность у населения и жилищно-эксплуатационных организаций.

Критическая ситуация с оплатой коммуналки сложилась в Деснянском (298,8 млн грн) и Святошинском(260,5 млн грн) районах.

Сообщается, что общая задолженность населения за отопление и горячую воду перед "Киевэнерго" на 1 апреля 2017 составила 2,2 млрд гривен. В пересчете на одного жителя района самые большие долги за отопление и горячую воду у жителей Печерского района — 3,4 тыс грн.

При этом в "Киевэнерго" предупреждают, что из-за долгов левый берег Киева может остаться без горячей воды.

По данным "Киевэнерго", компания "Евро-реконструкция" не расчиталась за услуги по транспортировке тепловой энергии, которая производится на Дарницкой ТЭС. По состоянию на 1 марта долг достиг 38 млн грн.

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Сообщается, что срок действия договора с "Евро-реконструкцией" закончился 1 марта. А в связи с отсутствием подписанного нового договора "Киевэнерго" вынуждена прекратить транспортировку тепловой энергии от Дарницкой ТЭЦ.

Мариуполь без воды и в долгах

Ранее город Мариуполь (Донецкой области) остался без горячей воды до осени из-за газового долга "Мариупольтеплосеть".

Как заявил мэр города Вадим Бойченко, Мариуполь исчерпал свой лимит газа и не имеет запасов. Долг "Мариупольтеплосети" составил 850 млн гривен, а за год его удалось погасить только на 70 млн.

"Если нам повезет, и мы попадем в программу реструктуризации долга на 5 лет, то нам спишут все проценты и начисления. Останется 480 млн гривен, а это всего 8 млн гривен в месяц", — заявил Бойченко.

По его словам, жителей города просто "поставили в такие условия".

При этом по самым лучшим подсчетам горячая вода появится в домах мариупольцев в начале отопительного сезона (15 октября). Если удастся решить все проблемы, то после его окончания горячую воду больше не придется отключать. Однако, есть и менее радужные прогнозы: воды может не быть и до конца года.

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Долги Донбасса

Задолженность Луганской и Донецкой областей за энергоснабжение региона составило 11 млрд гривен: 5,2 млрд и 5,8 млрд соответственно, заявил заминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По его словам, задолженность касается не только оккупированных территорий, но и подконтрольных Украине также.

"Задолженность "Луганского энергетического объединения" перед энергорынком составляет 5,2 миллиарда гривен. Этот долг условно распределен между контролируемой и неконтролируемой территорией – примерное соотношение 50/50. Ситуация в Донецкой области выглядит следующим образом: задолженность перед энергорынком составляет 5,8 миллиарда гривен, из них лишь чуть менее 0,5 миллиарда гривен – это долги неконтролируемой территории. Почти 5,4 миллиарда гривен – это долги предприятий и потребителей, которые расположены на контролируемой территории", – сообщил Тука.

Мнения

По мнению экспертов, украинцы всё чаще отказываются платить, потому что не до конца понимают обоснованность тарифов, а также далеко не все имеют субсидии.

"Проблема с оплатой за коммунальные услуги действительно есть. Сейчас она особенно острая, так как закончился отопительный сезон. Ведь в отопительный сезон отключить дома от теплопотребления невозможно было в соответствии с действующим законодательством. А сейчас отключить горячую воду можно. Поэтому киевляне становятся, в принципе заложниками этого переговорного процесса и давления, которые компании осуществляют друг на друга", — высказался в эфире радиостанции Голос Столицы юрист, эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко.

В то же время экс-министр топлива и энергетики, председатель набсовета "Киевэнерго" Иван Плачков объяснил, почему возникла ситуация с миллиардными долгами по ЖКХ.

По его мнению, большие долги возникли из-за того, что в три раза был поднят тариф на газ, который состаляет 80% стоимости тепловой энергии. Однако долги за газ составляют из долгов всех категорий потребителей, в том числе из долгов, которые государство должно за льготы и субсидии.

"Прежде всего потому что были подняты тарифы на тепловую энергию — раз. Тарифы были подняты потому, что был поднят тариф на газ трижды, а газ составляет 80% от стоимости тепловой энергии….долги за газ составляют от долгов за тепловую энергию не только киевлян, а всех категорий потребителей. В том числе и потребителей, которые должны финансироваться как из государственного, так и из городского бюджета. В том числе и долги, которые государство должно за льготы и субсидии еще год назад, и эти долги составляют миллиарды", — подчеркнул Плачков.