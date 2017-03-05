Продай почку – заплати за "коммуналку"

Инесса Другова, РИА Новости Украина

В преддверии 8 марта украинские мужчины шутят, что лучшим подарком любимой будет оплатить ей коммуналку. Но это очень грустная шутка, поскольку праздники проходят, а платить огромные суммы за жилищно-коммунальные услуги приходится ежемесячно. А они не только не уменьшаются, но могут вырасти еще больше.

Первое, на чем начали экономить украинцы при рекордной инфляции, – это продукты. Все больше наших сограждан переходят в более дешёвый ценовой сегмент, а некоторые вынуждены отказывать себе в мясе, рыбе и молочных продуктах. Но дорожает практически все, и сейчас очередь экономить дошла до коммуналки.

Долги растут

Несмотря на уверения правительства, что все нуждающиеся надежно защищены субсидиями, украинцы массово не справляются с непосильной ношей тарифов. И выбирая между хлебом и платежками, население делает выбор не в пользу последних. В прошлом году задолженность украинцев за жилищно-коммунальные услуги увеличилась вдвое и продолжает расти сумасшедшими темпами.

"Общий уровень задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги на конец января достиг 29 млрд гривен. По концу января 2017 года уровень оплаты составил 62,6%. Это крайне низкий уровень. Если посмотреть за предыдущие годы, то уровень оплаты населением за жилищно-коммунальные услуги не падал ниже 95%", – конституирует аналитик общественной организации "Публичный аудит" Тарас Галайда.

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Более сознательные граждане, боясь быть вышвырнутыми из своего жилья за коммунальные долги, вынуждены кардинально менять привычки и всячески ужиматься. И опасаться есть чего. В прошлом году в Луцке уже был прецедент, когда за неуплату за коммунальные услуги суд забрал квартиру. Местная власть планирует в этом году выселить за долги жителей еще 13 квартир и через суд отобрать жилье. Правда, на улице люди не останутся: квартиру продадут на аукционе, погасят долги, а остаток суммы вернут владельцам для приобретения нового жилья. Но вот можно купить за этот остаток, никого особо не тревожит: хоть собачью конуру в ближайшем селе — это проблемы исключительно злостных неплательщиков.

Не до жиру – быть бы живу

Стремительный рост коммунальных тарифов ожидаемо повлиял на рынок недвижимости. Дорогая в обслуживании жилплощадь уже начала терять в цене. Риелторы отмечают, что при покупке или аренде квартир клиенты чаще начали интересоваться счетами за коммунальные услуги, узнавать есть ли счетчики. Жильцы уже начинают съезжать со съемных квартир с дорогой коммуналкой и искать более выгодные варианты. Ведь платить только за отопление по 2-4 тыс. грн в месяц – непозволительная роскошь. Из-за дорогой коммуналки многие владельцы недвижимости вынуждены кардинально снижать стоимость аренды.

Украинцы все чаще ищут небольшие квартиры для того, чтобы меньше платить за отопление — при равной стоимости аренды выбор делается в пользу квартиры с меньшей площадью. Даже не совсем бедные люди, готовые заплатить 12-15 тыс. в месяц за трехкомнатную квартиру в крупном городе, останавливают свой выбор на "трешке" меньшей площади. И такой отказ от комфорта и простора продиктован тем, что плата за отопление привязана к площади, и в отопительный сезон придется платить больше.

В небольших городах, где сдать квартиру сложнее, а за коммунальные услуги все равно приходится платить, владельцы готовы поселить квартирантов бесплатно – только бы те сами оплачивали коммуналку. Интернет пестрит объявлениями "сдам квартиру бесплатно". И эта тенденция докатилась уже и до столицы.

"Раньше сын жил отдельно, но сейчас он потерял работу, а я не в состоянии оплачивать коммуналку сразу в двух квартирах. Квартира в хрущовке, от бабушки досталась. Дом старый, квартирного счетчика тепла, естественно нет, и поставить невозможно, а счета за тепло приходят космические. Вот долг и образовался. Собрали семейный совет и решили, что сын переезжает ко мне, а его квартиру мы будем сдавать за оплату "коммуналки". Надеемся так перекантоваться, а там, может быть, сын работу нормальную найдет или уедет за границу. Но хоть долги не будут накапливаться", — рассказала киевлянка Ирина Анатольевна.

Из центра – в "спальник", из "спальника" – в село

Столичные пенсионеры, живущие в больших квартирах, а, следовательно, не имеющие права на субсидию, выходят из положения, пуская жильцов в одну из комнат. Но на такой шаг идут не только одинокие старушки. На специализированных сайтах об аренде недвижимости можно встретить массу объявлений, где съемщикам придется делить кров с семьями из двух, а то и трех человек.

Те же старики, у которых еще осталось что-то на продажу, стараются продлить удовольствие жизни в любимой квартире без вынужденного соседства.

"Я продала дачу под Киевом, теперь потихоньку живу на эти деньги. Стараюсь быть крайне экономной, чтобы хватало и на еду, и на коммуналку. Пенсия у меня 1 750, у дочери – минимальная зарплата, а живем мы в трехкомнатной квартире, приходится выкручиваться. Когда закончатся деньги от продажи дачи, будем думать о переезде маленькую квартирку где-нибудь на краю географии. А что, нам не привыкать – мы в 90-е продали двухкомнатную квартиру на улице Заньковецкой, и переехали в спальный район. Правда, тогда хватило и на ремонт, и на мебель, и "на пожить". А сейчас, чего уж там, все на коммуналку и спустим. Не думала, что до такого дожить придется", — сокрушается пенсионерка Светлана Николаевна.

"В рамках текущей модели другого не быть в принципе, поэтому никто тарифы снижать не будет. Более того, их будут повышать в рамках взятых на себя обязательств, и по-другому нельзя. Рыночная экономика, в классическом виде, именно так и должна работать, и это правда: не можете вы заплатить за природный газ, не можете заплатить за электрическую энергию, пожалуйста, вот Бог, а вот порог – есть сельская местность, есть дрова", – считает сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Можно с уверенностью прогнозировать, что в рамках выбранной Украиной либеральной экономической модели социальные стандарты будут только снижаться, а качество жизни украинцев — ухудшаться с каждым годом.