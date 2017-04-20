В духе реформ. Мариуполь остался без горячей воды... надолго

РИА Новости Украина

Отсутствие горячей воды в Мариуполе вызвало жаркие обсуждения на сессии горсовета. Этот вопрос поднимался несколько раз и окончательного решения по нему нет, сообщает "Сайт города Мариуполя".

Как пояснил заместитель городского головы Михаил Когут, для того чтобы временно решить вопрос, нужно 100 млн. грн. Однако, вода будет некачественной. Жителям придется платить по 74 грн. за куб воды, которая по температурным показателям не будет соответствовать нормам.

Проблема возникнет с бюджетными организациями, поскольку в бюджете прописано чуть более 6 тыс. грн за 1000 кубометров газа, а на деле эта сумма составляет 9600 грн.

Городской голова Вадим Бойченко добавил, что при этом лимита газа у нас нет, а это значит, его придется воровать. Соответственно, под угрозой срыва окажется отопительный сезон.

К тому же, над "Мариупольтеплосетью" висит огромный долг. Он составлял 850 млн. грн. За год его удалось погасить на 70 млн. грн.

"Если нам повезет, и мы попадем в программу реструктуризации долга на 5 лет, то нам спишут все проценты и начисления. Останется 480 млн. грн., а это всего 8 млн. грн. в месяц".

"Нас поставили в такие условия, мы вынуждены были отключить воду, другой альтернативы у нас нет", — заявил Бойченко.

Сейчас самая главная задача – обеспечить бойлерами детские сады, школы и больницы. Для этого разработана специальная программа. Как только в бюджете удастся что-то сэкономить, деньги пойдут на покупку приборов для подогрева воды.

Как сообщила начальник управления образования Светлана Добровольская, сейчас бойлерами не оборудованы только 13 детских садов. Для того чтобы установить в них приборы для подогрева воды, нужно 1 млн. 773 тыс. грн. Пока воду в этих детских учреждениях греют в пищеблоках.

"В школах такой проблемы с водой нет, – уверена Добровольская. – Но постепенно и здесь будут установлены бойлеры".

Что же касается отопления, то Добровольская заверила: в группах, где температурный режим ниже нормы, используют приборы обогрева.

Родители дошколят из детского сада №150 – иного мнения. Они принесли обращение к городскому голове, ведь их дети ходят в группу, в которой температура составляет 13 градусов тепла. Детей приходится тепло одевать, многие болеют.

"Два бойлера не справляются с задачей. Горячей воды не хватает на всю посуду", – заверили они.

Бойченко отметил, что этим вопросом занимаются. Однако, точных утверждений, когда именно проблема будет решена, – нет.

Создана рабочая группа, которая в целом определяет, как решить вопрос с горячей водой в городе. Ведь на сегодня не ясно, в каких домах уже практически все установили бойлеры, в каких нужно установить так называемую "обратку", которая позволит подавать действительно горячую воду. Проблему нужно решать в комплексе.

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По самым лучшим подсчетам горячая вода появится в домах мариупольцев в начале отопительного сезона (15 октября). Если удастся решить все проблемы, то после его окончания горячую воду больше не придется отключать. Однако, есть и менее радужные прогнозы: воды может не быть и до конца года. Все зависит от того, как эффективно сработает городская власть.