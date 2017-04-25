С миллиардными долгами: Тука назвал сумму, которую должен Донбасс энергорынку

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Задолженность Луганской и Донецкой областей за энергоснабжение региона составляет 11 миллиардов гривен: 5,2 млрд и 5,8 млрд соответственно, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Задолженность касается не только оккупированных территорий, но и подконтрольных Украине также.

"Задолженность "Луганского энергетического объединения" перед энергорынком составляет 5,2 миллиарда гривен. Этот долг условно распределен между контролируемой и неконтролируемой территорией – примерное соотношение 50/50. Ситуация в Донецкой области выглядит следующим образом: задолженность перед энергорынком составляет 5,8 миллиарда гривен, из них лишь чуть менее 0,5 миллиарда гривен – это долги неконтролируемой территории. Почти 5,4 миллиарда гривен – это долги предприятий и потребителей, которые расположены на контролируемой территории", – информировал Тука.

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

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В 2016 году антрацит в Украину поступал из двух стран — из РФ и ЮАР. В России закупили 566,7 тысячи тонн угля на 45,8 миллиона долларов, в ЮАР — 366,6 тысячи тонн на 22,9 миллиона долларов. На фоне продолжающейся торговой блокады Донбасса, по итогам первого квартала 2017 года Россия осталась крупнейшим поставщиком угля на Украину.

При этом Украина планирует заменить антрацит из Донбасса импортом угля из Южной Африки. По словам главы Минэнерго Украины Игоря Насалика, большинство украинских электрогенерирующих предприятий начали подготовку к импорту антрацита из ЮАР.