Разрыв шаблона. Коммуналка в Вашингтоне дешевле, чем в Киеве – Устенко

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Стоимость коммунальных платежей в структуре американской семьи со средним доходом гораздо ниже, чем в Украине, как и номинальная стоимость таких услуг, сообщил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

"Вчера встречался со своим старым другом, который живет в Вашингтоне. У него дом площадью 250 кв.м. В самый холодный месяц – например, в прошлом декабре, он истратил на отопление и подогрев горячей воды $140. На горячую воду ушло $25 из этой суммы. Таким образом, стоимость отопления 1 кв. м его жилья составила 12,5 грн. Это в 2,6 раза меньше, чем тот тариф, который применяется в Украине", – рассказал Устенко, передает "Главком".

Средний месячный доход американской семьи, который собирается увеличить президент Трамп, сейчас составляет $4,5 тыс, добавил экономист.

"Таким образом, доля платежа на отопление в средней американской семье в самый холодный месяц составляет 2,5%. В пересчете на украинские реалии, где средняя месячная заработная плата 5,4 тыс. грн. и при условии, что двое взрослых работают, месячный платеж за отопление должен составлять 270 грн. Вот такая нехитрая математика, дамы и господа!" - привел цифры Устенко.

По его словам эксперта, ничто не имеет значения, и никакую экономическую политику нельзя оправдать, если население страны продолжает жить плохо.

"По своей природе реформы призваны улучшить жизнь обычного человека. Нельзя просто поднять тарифы и не обеспечивать при этом стремительный экономический рост. Нельзя обеспечить этот рост пытаясь "подсадить" более 40% домохозяйств на "иглу" субсидий, сделав еще более зависимыми от государства, а, значит, и, усиливая роль этого самого государства. Рост благосостояния населения через экономический рост, полученный за счет активных структурных реформ – вот логика процесса. Увещевания и призывы – это от "лукавого", – заявил Устенко.

Аналитик резюмировал: "вывод банален – без высокоскоростного экономического роста доходы населения не увеличатся, а значит, количество субсидиантов, зависящих от государства, будет продолжать оставаться огромным. Не про тарифы речь, а про доходы граждан".

С 1 февраля в Украине действуют новые расценки на электричество. Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) повысила розничные тарифы на электрическую энергию для промышленных предприятий с 1 февраля. Решение было принято на заседании НКРЭКУ 23 января.

По данным ряда деловых изданий, Нацкомиссия провела презентацию тарифов на воду. Уже через несколько месяцев гражданам Украины могут прийти платежки с новыми тарифами. Поставщики уже сделали подсчеты, насколько им придется повысить тарифы при учете увеличения в несколько раз минимальной заработной платы и подорожания электроэнергии.