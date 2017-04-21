Покоряем космос. Сколько украинцы тратят на коммуналку?

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Нерадостные цифры

За последние несколько лет инфляция в Украине значительно обогнала темпы роста доходов. Быстрее всего за этот период выросла стоимость коммунальных услуг.

Так, еще 13 лет назад семья из двух взрослых и ребенка, проживающая в двухкомнатной квартире площадью 60 кв. м, платила за коммунальные услуги в среднем 125 грн, теперь же — примерно 3297 грн.

За однокомнатную квартиру, в которой проживает один взрослый, в 2004 году ежемесячно платили около 59 грн, теперь — в среднем 1678 грн.

По словам экспертов, сейчас на оплату коммуналки украинские семьи тратят от трети до половины своих доходов.

В январе 2017 года средняя платежка за коммуналку достигла 1800 грн (33% от средней зарплаты) — это рекордная в истории Украины сумма.

На сегодняшний день среднестатистическая украинская семья из двух взрослых и одного ребенка, которая проживает в квартире площадью 60 кв метров и зарабатывает в месяц около 12 тысяч гривен, тратит на оплату коммунальных услуг около 16% заработка, что составляет почти 2000 гривен.

Примерно такую же сумму украинские семьи платили и в 2016 году, но получали в среднем 10 тысяч гривен, поэтому на коммунальные платежи уходила большая часть заработка — порядка 20%.

В 2015 году доля коммуналки в расходах украинской семьи с одним ребенком составляла порядка 1000 гривен, что примерно 12% от среднего дохода в 8000 грн.

При этом, начиная с 2004 года, на оплату коммуналки у украинцев уходило не больше 3-4% от заработка. В последующие годы стоимость услуг росла пропорционально увеличению доходов членов семьи.

Такое соотношение резко изменилось в 2014 году, когда доля затрат на оплату коммунальных платежей возросла до 8%.

В то же время доходы украинцев изменились мало: если в 2013 году заработок двух взрослых членов среднестатистической семьи составлял 6000 грн, то в 2014 он увеличился лишь на тысячу гривен.

"Слово и Дело" Как в Украине росли коммунальные платежи

Для сравнения:

В 2004 году при средней зарплате в 1180 грн доля коммуналки составляла порядка 4% — около 48 грн.

Прибегала к резкому повышению тарифов и нынешняя оппозиционерка Юлия Тимошенко: в 2006 году, когда правительство возглавляла она, сумма, которую начала платить за "коммуналку" среднестатистическая украинская семья, увеличилось до 5% и составила 96 грн при зарплате в 2082 грн.

В последующие восемь лет доля затрат на коммуналку держалась в пределах 143-175 грн.

Резкий рост был зафиксирован в 2014 году при премьерстве Арсения Яценюка. Тогда сумма затрат возросла до 8% и составила около 553 грн.

Дальше суммы росли в геометрической прогрессии: в 2015 году на 12% и составила около 968 грн, в 2016 году — на 20% до 1978 грн.

Кабмин Арсения Яценюка стал лидером по темпам роста тарифов на ЖКХ всех составов правительства.

Согласно данным Госстата, с 2014 по 2016 год совокупный темп прироста инфляции достиг 77,4 %, а коммуналка подорожала в 8,6 раз.

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Как пишет "Слово и Дело", действующее правительство Владимира Гройсмана повышало тарифы чуть менее интенсивно: по результатам прошлого, 2016 года, для обычной семьи сумма платежей выросла на 89%, в пересчете на одного работающего взрослого человека — на 93%.

По материалам издания "Слово и Дело"